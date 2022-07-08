На Тернопільщині поліціянти перевіряють випадки шахрайства серед переселенців, а також жителів краю, які їх приймають. Виявлені факти розтрачання державних коштів.

«Поліція зосереджена на роботі з переселенцями, які зареєструвалися, але не живуть тут. Зокрема, працюємо щодо переселенців, які зареєструвалися, отримують допомогу, а самі поїхали додому в інші області. Хочу попередити таких людей: такі речі можуть розцінюватися як шахрайство, розтрачання державних коштів. Інші випадки є, коли люди реєструють у себе переселенців з метою компенсацій на комунальні послуги. Ми цю інформацію також перевіряємо», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Порушників притягуватимуть до відповідальності. Незаконно отриманні кошти доведеться повернути у державний бюджет.