Вже не вперше: 14-річний підліток скоїв чергову крадіжку на Тернопільщині

З заявою про злочин до працівників відділення поліції №2 м. Зборів звернулася жителька одного із сіл громади. Жінка повідомила, що невідома особа викрала з її будинку телефон.

Поліцейські оперативно встановили, що протиправні дії вчинив 14-річний місцевий житель. Хлопець не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Лише декілька днів тому поліцейські довели його причетність до крадіжки грошей з будинку односельчанки.

Юний зловмисник зайшов до відкритого помешкання та, скориставшись відсутністю господарів, прихопив зі столу телефон. Непоміченим пішов з подвір’я.

Крадене майно у зловмисника поліцейські вилучили. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.