Визначили кращих вчителів Тернопільщини

30/01/2019 Розмір тексту:

Більше двадцяти учителів із загальноосвітніх навчальних закладів області змагалися за отримання звання «Вчитель року-2019». Фінал обласного етапу цього конкурсу пройшов в обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти 27-28 січня.

Цього року всеукраїнський конкурс проходить у п’яти номінаціях: «Французька мова», «Географія», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», «Вчитель інклюзивного класу».

Всі учасники пройшли два етапи конкурсу: відбірковий і фінальний. У відбірковому турі треба було показати «Практичну роботу», або «Методичний практикум» і пройти «Тестування з фахової майстерності». За кожне випробування конкурсанти отримували певну кількість балів. Хто набрав найбільше балів проходив на другий етап. У фіналі у номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» педагоги демонстрували «Методичний практикум», «Проект» та «Урок», у номінації «Географія» – «Практичну роботу», «Дослідження» та «Урок».

Представлені практичні навички і теоретичні знання вчителів оцінувало окреме журі по кожній із номінацій. За їхнім рішення переможцями обласного етапу конкурсу стало п’ятеро педагогів. Кращою у номінації «Французька мова» стала Катерина Сагайдак – учитель Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. У номінації «Вчитель інклюзивного класу» перемогу здобула Наталія Домбровська – учитель інклюзивного класу Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Кращою вчителькою географії стала Катерина Дрозд із Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. У номінації «Основи здоров’я» переміг Василь Дяків – учитель Заліщицької державної гімназії. У номінації «Захист Вітчизни» – Віталій Терлецький – учитель навчально – виховного комплексу “Довжанківська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад” Тернопільської районної ради.

Переможці та учасники конкурсу отримали грамоти і подарунки управління освіти і науки облдержадміністрації, грошові премії та подяки від обласної організації профспілки працівників освіти і науки, фахові книги. Попереду у переможців обласного етапу ще участь у всеукраїнському конкурсі. Тому, хто отримає перемогу на всеукраїнському рівні буде присвоєно звання «Заслужений вчитель України».

Ольга Трач