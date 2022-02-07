Виносив усе, що мало цінність: під Тернополем спіймали серійного дачного злодія

Співробітники Збаразького відділення поліції встановили причетність зловмисника до п’яти фактів таємного викрадення чужого майна.

До правоохоронців почали надходити повідомлення про крадіжки з дач на території сіл Шляхтинці та Лозова. До чужих будинків та підвальних приміщень крадій проникав, зламуючи замки вхідних дверей. Звідти виносив усе, що мало будь-яку цінність: металеві труби, будівельні та електроінструменти.

У ході проведення оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили причетну до крадіжок особу. Ним виявився 39-річний житель Байковецької громади.

Крадені речі зловмисник збував, а гроші витрачав на власні потреби.

За усіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії фігуранта кваліфікують за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.