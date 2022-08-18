Від спритного шахрая потерпів мешканець Львівщини. Чоловік невдало продав дороговартісні кросівки аферисту.

Продавець розмістив оголошення про продаж взуття в соцмережі. Невдовзі знайшовся покупець з Тернополя. Домовилися про відправку та оплату після примірки на поштовому відділенні. Кросівки покупцю не підійшли і він відправив їх назад. Однак отримавши товар потерпілий зрозумів, що натрапив на шахрая – замість новенького фірмового взуття вартістю шість тисяч гривень, у коробці лежала дешева копія.

Чоловік звернувся за допомогою до тернопільських працівників поліції. Як з’ясувалося, зловмисник прийшов у подібному взутті забирати посилку, а під час примірки обміняв товар і відмовився від покупки. Наразі особу шахрая встановлюють.