Перед судом постане працівник одного з комунальних лісогосподарських підприємств Кременеччини за отримання неправомірної вигоди.

Підозрюваний у розмові з тернополянином, котрий до нього звернувся, висловив прохання надати йому 90 тисяч гривень неправомірної вигоди за 40 кубічних метрів деревини. Товар мав бути реалізований поза встановленим законодавством порядком та безперешкодно вивезений з території лісового господарства.

Під час отримання частини неправомірної вигоди – майже 19 тисяч гривень зловмисника викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Матеріали кримінального провадження, розслідуваного за частиною 1 статті 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.