Виліз через вікно і подався невідомо куди: на Тернопільщині розшукали підлітка-утікача

Підліток за ніч встиг добратися із села, де мешкає його прийомна родина, до міста Ланівці, що за 15 кілометрів.

Повідомлення на лінію 102 надійшло від оператора АЗС, що в Ланівцях, про те, що на територію автозаправки водій, анкетні дані якого невідомі, підвіз неповнолітнього хлопчика. На місце події негайно виїхали поліцейські місцевого відділення поліції.

Особу неповнолітнього та прийомну родину, в якій хлопчик проживає з 2020 року, поліцейські встановили оперативно.

Як з’ясувалося, неповнолітній проживає у будинку сімейного типу в селі Вишгородок. Підліток втік вночі через вікно, і подався невідомо куди. Причину такої поведінки поліцейські з’ясовують.

Аби переконатися, що з дитиною все гаразд, правоохоронці доправили його до медичного закладу. Лікарі підтвердили, що підліток не зазнав тілесних ушкоджень і з ним усе гаразд.

З батьками проведено профілактичну бесіду. Проводиться перевірка.