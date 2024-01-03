Внаслідок вибуху газу на Тернопільщині травмувалася людина.

Повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в селі Хлопівка Хоростківської територіальної громади надійшло 2 січня о 18:05. На місце події було негайно направлено чергове відділення державного пожежно-рятувального поста та мобільну оперативну групу.

Виявилося, що стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок інциденту житловий будинок зруйнований. Травмовано власника будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.

Ймовірна причина вибуху – розгерметизація внутрішньої системи газопостачання, повідомляють у ДСНС.