Казино Вулкан онлайн в Україні – ліцензійний клуб із програмою лояльності та турнірами, що регулярно проводяться, великим каталогом ігрових автоматів і лайв дилерами, краш-іграми та іншими розвагами. Vulkan онлайн пропонує активувати щотижня бонуси всім клієнтам, новачкам – до 300 ФС + 100000 грн. Більше інформації можна знайти на порталі Znaki FM.

Офіційний сайт

Вулкан казино в Україні – сайт із яскравим дизайном і зручною архітектурою. Стильний дизайн не відволікає від ігрового процесу, а ідеальна структура сприяє переходу з головної сторінки в каталог слотів, будь-які розваги доступні в один клік.

Рік заснування 2016 Мови Українська, англійська, російська Провайдери Hacksaw Gaming, Iron Dog Studio, Kalamba Games, Kiron Interactive Бонуси Вітальний кейс, бонуси щовівторка та щосереди, у вихідні дні Платіжні оператори Visa, MasterCard, Sistema, ApplePay, GooglePay, iBox Швидкість виплат Максимум 48 годин

Vulkan Casino у 2021 році отримало офіційну ліцензію національного регулятора України – КРАІЛ. У загальному реєстрі ліцензій значиться запис № 141 від 07.04.2021 року.

Служба підтримки

Оператор Вулкан казино Україна організував цілодобовий онлайн чат для спілкування з клієнтами – потрібно натиснути на клавішу внизу головної сторінки. У формі, що відкрилася, є поширені запитання і відповіді на них, а також можливість написати повідомлення в службу підтримки. Є можливість зателефонувати на гарячу лінію – 0800-217-799, звернутися через електронну пошту – support@vulkancasino.ua і отримати відповідь на будь-яке питання.

Щоб зареєструватися у Вулкан онлайн Україна стандартним способом, необхідно:

Відкрити анкету і вказати електронну пошту або телефон, пароль. Вказати в інформаційному блоці особистого кабінету інформацію про себе. Підтвердити пошту і телефон. Пройти верифікацію, завантаживши скани персонального документа і відправити адміністрації на перевірку.

Можлива альтернативна реєстрація через соцмережі та месенджери – Twitter, Телеграм, Facebook, Google. У Vulkan casino вхід відкривається після вказівки у формі пошти і пароля або телефону і пароля.

Заборони та обмеження

Реєструватися та грати на реальні гроші в інтернет-казино мають право користувачі віком від 21 року. Заборонено реєструватися громадянам країн, які визнані державами, що окупували частину України.

Адміністрація пропонує грати в казино Вулкан в ігрові автомати 40 провайдерів, які створюють сертифіковані слоти з фруктами, пригодами, скарбами, пірамідами, тваринами, історичними персонажами. Ігрові автомати розділені на популярні та нові, що спрощує пошук відповідного слота.

Грати у Вулкан online на гроші та безкоштовно

Українське Вулкан казино пропонує на реальні гроші після реєстрації та поповнення рахунку. Незареєстровані відвідувачі можуть грати тільки безкоштовно – демо версії доступні на кредити, дають змогу детально вивчати геймплей.

Асортимент бонусів і акцій онлайн казино:

Week Bonus – бонус із вівторка на середу в розмірі 130% + 50 фриспінів. Бонус вихідного дня – великі бонуси видаються з п’ятниці по неділю. Щоденні тематичні змагання. Міжмережеві події від топових провайдерів. Drops & Wins від Pragmatic Play.

Вітальний бонус за реєстрацію

Вітальний пакет – до 300 FS і 100% на депозит до 100 тис. гривень. Адресований новим гравцям, які тричі поспіль поповнять рахунок протягом 6 годин після реєстрації. Вейджер для відіграшу – 40х, термін – 7 днів.

Бездепозитний бонус можна отримати за активність, якщо адміністрація вважатиме за потрібне надіслати в профіль промокод. Бонус коди можуть видаватися напередодні свят, особистих ювілеїв клієнтів. Можна звернутися до служби підтримки за промокодом.

Мобільна версія Вулкан для Android та iOS

Онлайн казино доступне з ПК і смартфонів. Гравцеві пропонується завантажити додаток для Андроїд пристроїв і для айфонів з офіційного сайту. Додатки розміщені в офіційних магазинах – Google Play Маркет і Apple Store.

Турніри та квести в національній лотереї Вулкан

Щотижня в казино стартує новий турнір із призовим фондом 41 тис. гривень. За перше місце гравець отримує 20000 грн, друге – 12500 грн, третє – 8500 грн. Для участі в турнірі потрібно виконати умови – розміщені на сторінці акції.

Введення і виведення грошей в інтернет-казино Вулкан онлайн

Платіжна система Мінімальний депозит Максимальний депозит Середній час транзакції в Україні VISA 120 грн 7500 грн миттєво MasterCard 120 грн 7500 грн миттєво Sistema 120 грн 5500 грн миттєво iBox 120 грн 7500 грн миттєво ApplePay, GooglePay 120 грн 7500 грн миттєво

Відповідальна гра

Адміністрація онлайн казино попереджає клієнтів, що всі азартні ігри на гроші пов’язані з ризиком. Відповідальна гра вимагає від користувача розважливого розміщення ставок і активного використання опцій самообмеження. Інтернет казино виступає за відповідальну гру.

Переваги казино:

Зручний офіційний сайт.

Великий вибір азартних ігор.

Є ліцензія.

Вітальний пакет для новачків.

Турніри та міжмережеві події.

Промокоди та бонуси на депозити.

Гра на гроші та безкоштовно.

Програма лояльності з реальними привілеями.

Мобільний додаток.

Цілодобовий саппорт.

Недостатньо великий вибір платіжних операторів, гравцям хотілося б частішого оновлення каталогу.