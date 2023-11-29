Казино Вулкан онлайн в Україні – ліцензійний клуб із програмою лояльності та турнірами, що регулярно проводяться, великим каталогом ігрових автоматів і лайв дилерами, краш-іграми та іншими розвагами. Vulkan онлайн пропонує активувати щотижня бонуси всім клієнтам, новачкам – до 300 ФС + 100000 грн. Більше інформації можна знайти на порталі Znaki FM.
Офіційний сайт
Вулкан казино в Україні – сайт із яскравим дизайном і зручною архітектурою. Стильний дизайн не відволікає від ігрового процесу, а ідеальна структура сприяє переходу з головної сторінки в каталог слотів, будь-які розваги доступні в один клік.
|Рік заснування
|2016
|Мови
|Українська, англійська, російська
|Провайдери
|Hacksaw Gaming, Iron Dog Studio, Kalamba Games, Kiron Interactive
|Бонуси
|Вітальний кейс, бонуси щовівторка та щосереди, у вихідні дні
|Платіжні оператори
|Visa, MasterCard, Sistema, ApplePay, GooglePay, iBox
|Швидкість виплат
|Максимум 48 годин
Vulkan Casino у 2021 році отримало офіційну ліцензію національного регулятора України – КРАІЛ. У загальному реєстрі ліцензій значиться запис № 141 від 07.04.2021 року.
Служба підтримки
Оператор Вулкан казино Україна організував цілодобовий онлайн чат для спілкування з клієнтами – потрібно натиснути на клавішу внизу головної сторінки. У формі, що відкрилася, є поширені запитання і відповіді на них, а також можливість написати повідомлення в службу підтримки. Є можливість зателефонувати на гарячу лінію – 0800-217-799, звернутися через електронну пошту – support@vulkancasino.ua і отримати відповідь на будь-яке питання.
Щоб зареєструватися у Вулкан онлайн Україна стандартним способом, необхідно:
- Відкрити анкету і вказати електронну пошту або телефон, пароль.
- Вказати в інформаційному блоці особистого кабінету інформацію про себе.
- Підтвердити пошту і телефон.
- Пройти верифікацію, завантаживши скани персонального документа і відправити адміністрації на перевірку.
Можлива альтернативна реєстрація через соцмережі та месенджери – Twitter, Телеграм, Facebook, Google. У Vulkan casino вхід відкривається після вказівки у формі пошти і пароля або телефону і пароля.
Заборони та обмеження
Реєструватися та грати на реальні гроші в інтернет-казино мають право користувачі віком від 21 року. Заборонено реєструватися громадянам країн, які визнані державами, що окупували частину України.
Адміністрація пропонує грати в казино Вулкан в ігрові автомати 40 провайдерів, які створюють сертифіковані слоти з фруктами, пригодами, скарбами, пірамідами, тваринами, історичними персонажами. Ігрові автомати розділені на популярні та нові, що спрощує пошук відповідного слота.
Грати у Вулкан online на гроші та безкоштовно
Українське Вулкан казино пропонує на реальні гроші після реєстрації та поповнення рахунку. Незареєстровані відвідувачі можуть грати тільки безкоштовно – демо версії доступні на кредити, дають змогу детально вивчати геймплей.
Асортимент бонусів і акцій онлайн казино:
- Week Bonus – бонус із вівторка на середу в розмірі 130% + 50 фриспінів.
- Бонус вихідного дня – великі бонуси видаються з п’ятниці по неділю.
- Щоденні тематичні змагання.
- Міжмережеві події від топових провайдерів.
- Drops & Wins від Pragmatic Play.
Вітальний бонус за реєстрацію
Вітальний пакет – до 300 FS і 100% на депозит до 100 тис. гривень. Адресований новим гравцям, які тричі поспіль поповнять рахунок протягом 6 годин після реєстрації. Вейджер для відіграшу – 40х, термін – 7 днів.
Бездепозитний бонус можна отримати за активність, якщо адміністрація вважатиме за потрібне надіслати в профіль промокод. Бонус коди можуть видаватися напередодні свят, особистих ювілеїв клієнтів. Можна звернутися до служби підтримки за промокодом.
Мобільна версія Вулкан для Android та iOS
Онлайн казино доступне з ПК і смартфонів. Гравцеві пропонується завантажити додаток для Андроїд пристроїв і для айфонів з офіційного сайту. Додатки розміщені в офіційних магазинах – Google Play Маркет і Apple Store.
Турніри та квести в національній лотереї Вулкан
Щотижня в казино стартує новий турнір із призовим фондом 41 тис. гривень. За перше місце гравець отримує 20000 грн, друге – 12500 грн, третє – 8500 грн. Для участі в турнірі потрібно виконати умови – розміщені на сторінці акції.
Введення і виведення грошей в інтернет-казино Вулкан онлайн
|Платіжна система
|Мінімальний депозит
|Максимальний депозит
|Середній час транзакції в Україні
|VISA
|120 грн
|7500 грн
|миттєво
|MasterCard
|120 грн
|7500 грн
|миттєво
|Sistema
|120 грн
|5500 грн
|миттєво
|iBox
|120 грн
|7500 грн
|миттєво
|ApplePay, GooglePay
|120 грн
|7500 грн
|миттєво
Відповідальна гра
Адміністрація онлайн казино попереджає клієнтів, що всі азартні ігри на гроші пов’язані з ризиком. Відповідальна гра вимагає від користувача розважливого розміщення ставок і активного використання опцій самообмеження. Інтернет казино виступає за відповідальну гру.
Переваги казино:
- Зручний офіційний сайт.
- Великий вибір азартних ігор.
- Є ліцензія.
- Вітальний пакет для новачків.
- Турніри та міжмережеві події.
- Промокоди та бонуси на депозити.
- Гра на гроші та безкоштовно.
- Програма лояльності з реальними привілеями.
- Мобільний додаток.
- Цілодобовий саппорт.
Недостатньо великий вибір платіжних операторів, гравцям хотілося б частішого оновлення каталогу.