Врятував життя не одному військовому: на Тернопільщині попрощалися із бійцем з позивним “Монах”. ФОТО

«Він був надзвичайно сміливий, добрий та щирий» – саме так говорять у селі Галущинці.

Вчора у цьому селі похоронили дуже особливого чоловіка, воїна, який, жив з Богом в серці та повагою до людей, військового з особливим позивним – «Монах».

«Мій дядько був надзвичайно сміливим чоловіком і врятував не одному військовому життя… і мені теж», – так зі сльозами на очах згадує про свого дядька, одночасно і побратима племінник Анатолій, який з ним до останнього дня воював пліч-о-пліч в найгарячіших точках. «Його дуже всі поважали і любили, він завжди перший йшов на допомогу» так всі відгуються про Анатолія односельчани.

Чоловік жив тихим і скромним, побожним життям. Свого часу Анатолій прийняв важливе рішення присвятити своє життя Богу, певний час жив в монастирі при чернечому Ордені Братів Капуцинів, але все ж таки вирішив жити «в мирському житті», радо допомагав при парафії місцевого костелу Святого Йоана Хрестителя. Після цього, працював в дитячому садочку, діти та колектив дуже його любили, особливо малюки, адже він своїми руками робив для них іграшки, майстрував качельки, бо мав хист до теслярства та різблярства, крім того, радо допомагав в організації дитячих свят.

Війна застала Анатолія в Польщі, він швидко залишив все та приїхав на Україну щоб стати на захист своєї Батьківщини.

23 травня 2023 року від снайперської кулі загинув під Авдієвкою, що на Донеччині.

«Прошу обдаровувати Анатолія молитвою, бо єдине чого потребує від сьогодні Анатолій це молитви», – зазначив у своїй промові архієпископ-митрополит Львівський, Голова Конференції римо-католицьких єпископів України, очільник Римо-Католицької Церкви в Україні Мечислав Мокшицький, який очолив Літургію похорону.

“Не забуваймо жодного воїна, який склав своє життя за свободу власного народу!

Згадаймо у молитвах Анатолія, щоб його душа спочила у місці світлому та спокійному де всі святі спочивають!”, – зазначають у Підволочиській селищній раді.

Вічна пам’ять!