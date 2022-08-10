У Перинатальному центрі Києва відбулася урочиста подія – зустріч військовослужбовців Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України, у яких народилася трійня хлопчиків.

Привітати новоспечених батьків з поповненням прийшли командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, побратими й посестри, родичі та друзі.

– З початку повномасштабної агресії росії проти нашої країни, у столиці з’явилося на світ 6367 малюків, серед яких 3379 хлопчиків та 2988 дівчаток, 127 двієнь й одна трійня! Дуже втішно та знаково, що саме ця трійня народжена у нашій військовій родині, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач звернув увагу, що українські військові відзначаються на всіх напрямках – вони мужньо та самовіддано захищають Батьківщину, допомагають постраждалим від наслідків війни, беруть участь у відновленні критичної інфраструктури та попри все – знаходять час на кохання, одружуються, народжують дітей, продовжуючи козацький рід.

– Вітаємо молодих батьків, які є ровесниками Незалежності України, з радісним моментом їхнього життя. Бажаємо малюкам – Марку, Святославу й Захару міцного здоров‘я, гарної долі та мирного неба. Впевнені, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими, адже саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, Тетяна і Юрій Копець поділилися своїми емоціями й враженнями, коли дізналися, що у них буде трійко немовлят.

– Перш за все у нас був шок, пізніше на очах з’явилися сльози радості. Відчуття – не передати словами. Дякуємо Богові за такий подарунок! Ми будемо все робити для того, аби наші хлопчики жили в злагоді, добробуті та безпеці, – зауважили молоді батьки. Офіцери планують виростити дітей справжніми патріотами своєї країни й виховати у них глибоку любов до Батьківщини.