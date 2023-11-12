Реєстр переданої допомоги від міської ради Збройним силам України створили у Тернополі. Він дозволяє побачити перелік переданої для наших воїнів допомоги.

Аби ознайомитися з реєстром, необхідно перейти за посиланням.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Все прозоро і відкрито. Інформація вказана станом на листопад 2023 року. Реєстр буде постійно поповнюватися новою допомогою для наших воїнів, – інформує очільник міста. – З початку повномасштабного вторгнення Тернопільська міська рада відповідно до запитів військових підрозділів передає допомогу на фронт. Я хочу подякувати в першу чергу платникам податків, завдяки яким з бюджету міста було направлено кошти на придбання всього необхідного, а також підприємцям, які долучалися до допомоги”.

Сергій Надал зазначив, що всі закупівлі відбуваються з використанням системи Прозоро, як того вимагає законодавство. Тому керівники військових підрозділів звертаються офіційним листом у міську раду, після проведення закупівель отримують допомогу.

“Наголошую, за особистим підписом, печаткою керівника підрозділу про те, що саме отримали, в якій кількості і так далі. Передаємо дрони, амуніцію, замовляли пошиття форми. Особисто їздив не раз на фронт, спілкувався з хлопцями про потреби і працюємо над організацією допомоги.

Хочу наголосити, що два дні тому депутати Верховної ради підтримали Закон, згідно якого вилучають з бюджету міста Тернополя, та і усіх міст України, податок на доходи фізичних осіб, який сплачується військовослужбовцями, правоохоронними органами і ДСНС. Роблять це з 1 жовтня, заднім числом. Це складна ситуація вкінці календарного року, вкінці бюджетного року, але є необхідність забезпечити повну виплату заробітної плати всім працівника бюджетних установ, проведення опалювального сезону, але незважаючи на це, ми будемо працювати над тим, щоб продовжувати допомагати і підтримувати наших військових”.