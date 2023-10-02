Впав у шахту ліфта: у Тернополі на будові загинув чоловік

Чоловіка у шахті ліфта побачили його співробітники. Вони викликали швидку та поліцію, але медики констатували лише смерть тернополянина.

Нещастя трапилося 29 вересня близько 9 ранку. Загиблий – муляр будівельної компанії. Він вранці прийшов на територію незавершеного будівництва багатоквартирного будинку, що на вулиці Володимира Великого. Проте узятися до роботи не встиг. Чоловік впав у шахту ліфта глибиною 112 см. Травми виявилися несумісними із життям.

Що трапилося, встановить слідство. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.