Впав і семиметрової висоти: на Тернопільщині на будові загинув чоловік

Нещасний випадок стався на території одного з фермерських господарств Чортківщини.

Зі слів очевидців, 68-річний чоловік виліз на дах будівлі, де велися роботи, бажаючи допомогти будівельникам. Не втримавшись, пенсіонер впав на землю із семиметрової висоти. Від отриманих травм помер на місці.

Поліцейські з’ясували, що чоловік працював водієм на підприємстві. На дах вибрався з власної ініціативи, бажаючи допомогти. Наразі правоохоронці встановлюють інші обставини нещасного випадку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу.