Впала з десятого поверху на автомобіль: у поліції розповіли деталі трагедії в Тернополі

Нещасний випадок на вулиці Сахарова розслідують поліцейські.

Про падіння з багатоповерхівки на лінію “102” повідомили очевидці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.

У ході перевірки з’ясувалося, що загибла – тернополянка 1988 року народження. Жінка випала з 10 поверху та впала на припаркований автомобіль.

За словами чоловіка, вони з родиною повернулися додому. Дружина залишилася на сходовій клітці, аби покурити. Проте вона довго не поверталася і він вийшов подивитися чи все гаразд. Жінки не застав, але він побачив відчинене вікно. Коли підійшов та визирнув, то побачив внизу натовп і тіло своєї дружини. Сусіди позитивно відгукуються про родину, яка виховувала двох малолітніх дітей.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває розслідування.