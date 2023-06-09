Востаннє телефонувала з лісу: на Тернопільщині майже сотня людей розшукує зниклу бабусю. ФОТО

На Тернопільщині шукають 83-річну жінку, котра вийшла з лікарні і зникла.

9 червня о 10:40 до рятувальників від чергового поліції надійшла інформація про те, що напередодні, орієнтовно о 16:00, з Підгаєцької центральної міської лікарні вийшла вісімдесятитрирічна пацієнтка, жителька села Мирне. Жінка попрямувала у бік села Угринів.

На цей час місце перебування жінки невідоме, на дзвінки не відповідає. Під час останньої розмови з працівниками поліції зникла повідомила, що перебуває в лісі.

До пошуково-рятувальних робіт долучилися співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області: резервний караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, особовий склад гірського пошуково-рятувального спелеологічного та кінологічного відділень аварійно-рятувального загону спеціального призначення – всього 18 рятувальників та 4 одиниці техніки (в тому числі 1 квадроцикл).

Також залучено 20 чоловік та 4 одиниці техніки ГУ НП та орієнтовно 50 місцевих мешканців. Пошуки тривають.