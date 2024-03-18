Значну суму грошей за допомогу у «розв’язанні» особистих проблем перерахувала незнайомці жителька Тернопільського району. Проте очікуваного результату не отримала і звернулась за допомогою до співробітників поліції.

Як з’ясувалося, жінка в месенджері Telegram побачила оголошення про надання послуг із вирішення особистих проблем шляхом зняття «поробів». Написала незнайомці, яка пообіцяла їй допомогти. Спілкувалиcя вони упродовж трьох місяців онлайн. «Ворожіння» відбувалося в декілька сеансів, кожен з яких коштував певну суму грошей. В результаті жителька Тернопільського району перерахувала шахрайці 180 тисяч гривень.

Поліцейські застерігають жителів області бути пильними та не довіряти незнайомцям, які пропонують послуги ворожіння, зняття «поробів» та «очищення карми». У жодному разі не перераховуйте їм гроші та не оплачуйте сумнівні послуги! Немає магічної пігулки, яка вирішить всі ваші проблеми та відверне життєві негаразди. Тим паче, це не зробить фейкова особа з Інтернету. Розміщуючи такі оголошення, шахраї мають на меті одне – виманити у вас лише гроші.

Розкажіть про такий вид шахрайства вашим близьким, знайомим, щоб убезпечити їх від аферистів.

У випадку, якщо ви все ж потрапили у пастку шахраїв, не зволікайте та звертайтеся до поліцейських.