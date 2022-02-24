Ворог зазнає втрат: захисники потужно звернулися до українців з фронту

Воїни ЗСУ записали потужне звернення до українців, в якому розповіли про ситуацію в зоні проведення ООС після початку відкритого вторгнення російських військ на територію України.

Вони запевнили: ситуація контрольована, ЗСУ стримує наступ ворога і завдає йому чималих втрат, пише Оглядач.

Воїни ЗСУ записали потужне звернення до українців, в якому розповіли про ситуацію в зоні проведення ООС після початку відкритого вторгнення російських військ на територію України. Вони запевнили: ситуація контрольована, ЗСУ стримує наступ ворога і завдає йому чималих втрат.

Про це йдеться у відео, що з’явилося на телеграм-каналі “Третя сила“.

“Слава Україні, товариші! Ситуація на фронті контролюється ЗСУ. За нами – перемоги. У противника великі втрати”, – розповів військовослужбовець ЗСУ у відеоролику.

Воїни також заспівали фрагмент відомої повстанської пісні про Степана Бандеру, яка деякий час тому стала вірусною.

Нагадаємо, путін оголосив про початок “спеціальної військової операції” на Донбасі близько 5 ранку 24 лютого.