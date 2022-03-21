Ворог завдав ударів ракетами по сусідній з Тернопільщиною області

Вдосвіта ворог завдав два ракетні удари по полігону на Рівненщині.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

“26 день війни. Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетні удари.

На місці працює спеціальна комісія”, – повідомив Коваль.

Зазначається, що деталі буде повідомлено пізніше.

Як згодом написав у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк, внаслідок ракетних ударів є поранені.

“За попередніми даними, є кілька поранених. Більш детально повідомимо згодом”, – зазначив він.