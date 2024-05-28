Ворог скинув вибухівку з дрона: на фронті загинув сержант Віктор Вислоцький

Знову Тернопільщина буде прощатися із Героєм.

Захищаючи Україну, на полі бою поліг мешканець Теребовлі, сержант Віктор Вислоцький, 1971 року народження. Життя помічника гранатометника обірвалося 27 травня 2024 року внаслідок скиду вибухівки з дрона в районі села Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді. Там висловили співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

“В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай душа загиблого Віктора знайде вічний спокій. Вічна пам’ять і шана полеглому Герою!”, – ідеться у зверненні міської ради.