Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, атакували Хмельницьку область за допомогою дрона-камікадзе, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

“Вночі ворог вкотре атакував нашу країну “Шахедами”. Близько 04:00 ранку сталося потрапляння в об’єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу ліквідовано”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, внаслідок атаки російськими безпілотниками, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, завдали ударів по Харкову та Запоріжжю. Зокрема, у Запоріжжі за годину було зафіксовано понад 10 вибухів.