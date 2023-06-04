Антидронову рушницю для потреб військовослужбовців, які захищають Україну на сході, передали волонтери зі Збаража.

Прилад вартує 15 тисяч євро. Він допоможе зберегти життя людей, – розповів Суспільному координатор громадської організації “Штаб Національного Спротиву Збаразького району” Володимир Голоднюк. За його словами, ця рушниця яка сертифікована у НАТО.

“Ми купували її в Прибалтиці. Ця рушниця дає змогу не дозволяти коригувати вогонь по наших військах. Вона працює за допомогою електронних імпульсів. Коли воїни дізнаються про наявність дрона, то використовують спеціальний приціл, через який визначають дрон. Потім починає працювати апаратура, натискають гачок і цей дрон примусово садять на землю. Тепер така рушниця служитиме військовим 105-ої бригади територіальної оборони і наші тернополяни будуть знищувати ворожі дрони”.

Це перша антидронова рушниця, яку придбали для потреб ЗСУ, – каже Володимир Голоднюк.