183 000 гривень, які чоловік перерахував псевдоволонтеру на авто та дрон, – зникли. Потерпілий із заявою звернувся до правоохоронців.

Зі слів жителя Теребовлі, він мав намір придбати автомобіль та безпілотний літальний апарат для ЗСУ. Знайшов контакти чоловіка, котрий назвався волонтером. Незнайомець пообіцяв за вигідну ціну привезти з-за кордону все замовлене. Ще у вересні чоловік перерахував за товар 183 тисячі гривень, однак ні авто, ні безпілотника так і не дочекався. Разом з грошима зник і псевдоволонтер.

Потерпілий із заявою звернувся до поліцейських. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу.