Можу помилятися і не претендую на роль знавця всього на світі, який вхопив Бога за бороду, але здається, що саме зараз, рівно на половині президентської каденції Володимира Зеленського, над ним згустилися хмари не дуже життєрадісного темного кольору. Це видно хоча б з того, що він почав викликати гостру критику з боку тих, хто ще недавно його однозначно підтримував. І ось уже відомий правдолюбець (так, принаймні, він себе позиціонує в кожній телевізійній програмі) Дмитро Гордон гнівно заявляє, що дуже розчарований Президентом, зокрема, його ставленням до критики з боку ЗМІ а також недолугими кроками його команди, один з яких уже отримав вельми неприємну, з точки зору історичних паралелей, назву “Вагнергейт” і нині згадується у вкрай негативному світлі буквально в кожній політичній телепрограмі.

Події, схоже, стали нагадувати снігову кулю, що скочується згори й щоразу збільшується в об’ємі. Президенту закидають нині буквально все: провалену вакцинацію та якусь дивну для більшості простолюду кампанію з обіцяною тисячою гривень з метою заохочення людей до щеплення; сповідування принципу “Друзям – все, ворогам – закон” (яскравий приклад – одіозний депутат Микола Тищенко); непослідовність у міжнародній політиці; відсутність реальних реформ і ефективної боротьби з корупцією; знову ж таки непослідовність в політиці щодо олігархів; не зовсім гідне поводження з екс-спікером Дмитром Разумковим; те, що державою зараз фактично керує глава Офісу Андрій Єрмак (щастить В.Зеленському на персон на цій посаді на ім’я Андрій – ще порівняно недавно звільнився від нашіптувань на вухо від одного з них, а тепер ось вимагають позбутися Андрія другого, прямо звинувачуючи його у провалі операції з вагнерівцями). А тут ще й скандально-епатажний депутат Лерос із його нахабно продемонстрованим середнім пальцем – навряд чи хтось із парламентарів наважився б показати таке, приміром, Кучмі чи хоча б Януковичу (хоча, слід пам’ятати, що такі депутати в їхню пору ще не водилися, а із зеком-“проффесором” вчинили більш визначено і радикально – змусили “рвать когти” з країни).

І ще багато що закидають нині гаранту… Дехто, зокрема, “Європейська солідарність” на чолі з Петром Порошенком робить це з очевидною зловтіхою: “А що ми вам казали?! Ми ж попереджали, що так буде, а ви не послухалися, купилися на дурнувате кіно з Голобородьком, який посилав МВФ… якнайглибше! Бачили очі, що купували – тепер їжте!”. Політичних дивідендів Петру Олексійовичу це, швидше за все, не при несе ніяких – навіть очевидні “ляпи” Зеленського не зможуть змінити вкрай негативного ставлення переважної частини суспільства до старої номенклатури і всього, що з нею пов’язане. От те, що розчарування дедалі більше охоплює ще недавніх симпатиків Зеленського – Голобородька, має бути більш тривожним сигналом для політика, який не раз прозоро натякав на те, що знову збирається виголошувати президентську присягу. Нинішній рейтинг начебто ще дає йому підстави сподіватися на це, але хто знає, що буде, коли справа дійде до виборів… І чи відбудуться вони саме тоді, коли заплановано, тобто ще через два з половиною роки. Історія новітньої української політики вчить, що не все в ній відбувається так, як записано у поважних документах…