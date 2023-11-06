Минулих вихідних рятувальники Тернопільщини двічі залучались до гасіння пожеж.

Так, 4 листопада вранці у селі Сураж Шумської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа в місцевому магазині. Вогнем знищено декоративне облицювання стін, стелі та підлоги на площі 2 м кв., пошкоджено облицювання стін, стелі та підлоги на площі 60 м в, п’ять холодильників, продукти харчування та промислова група товарів.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю.

Вранці о 18:13 у Чорткові на вулиці Шопена виникла пожежа легкового автомобіля «Wolkswagen Jetta», внаслідок якої знищено відсік двигуна автомобіля на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано даний легковий автомобіль.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.