Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 1 листопада у Великій Березовиці.

Як повідомляють у поліції, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля FIAT збив жінку ромської національності, 1991 року народження. Вона переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

В результаті удару пішохід отримала травми несумісні з життям. Жінка померла дорогою до лікарні.

За попередньою інформацією, загибла перебігала дорогу з дитиною. На щастя, неповнолітня травм не отримала.