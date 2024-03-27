Кримінальне провадження за фактом неправомірної вигоди поліцейським відкрили співробітники відділення поліції №1 м. Тернопіль. З метою уникнення від адміністративної відповідальності, чоловік запропонував працівникам поліції 20 000 гривень. Тепер порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Під час патрулювання території обслуговування інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль марки «Audi A4». За кермом перебував 45-річний житель Великоберезовицької громади. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік позбавлений права керувати транспортним засобом.

Аби на чоловіка не складали адміністративний протокол, порушник запропонував поліцейським хабар. Після цього на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім цього, інспектори склали й протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 126 (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.