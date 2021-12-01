Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася 30 листопада близько 20:50.

В приймальне відділення Кременецької лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала жителя села Білокриниця, 1961 року народження.

Тілесні ушкодження чоловік отримав в результаті автопригоди на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. За попередньою інформацією, потерпілий на велосипеді перетинав проїжджу частину дороги і в цей момент його збив водій автомобіля LAND ROVER DEFENDER.

Чоловіка з важкими тілесними ушкодженнями доправили до реанімаційного відділення. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.