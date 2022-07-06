Нетверезий водій сів за кермо та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій дивом ніхто не постраждав.

Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу на проїжджу частину.

Під час з’ясування всіх обставин події та перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0.74 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом межу. Окрім того, громадянин керував вантажним транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні склади на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.