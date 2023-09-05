Водій автомобіля наїхав на жінку на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 4 вересня, близько 17-ї години у Кременці.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «ВАЗ-21063» наїхав на 56-річну місцеву жительку, котра переходила дорога поза межами пішохідного переходу. Потерпілу доправили до лікарні.

У водія взято кров для перевірки на вміст алкоголю.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.