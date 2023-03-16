Водій автобуса, який потрапив у страшну ДТП біля Тернополя, евакуював понад дві тисячі людей з Бахмута та інших міст

Кермувальник автобуса Neoplan, який перекинувся неподалік Тернополя, що призвело до загибелі 3 людей, вийшов під заставу.

На час слідства чоловік перебуватиме на волі, якщо не порушуватиме обов’язків, покладених на нього, пише “20 хвилин”.

Заставу внесли після того, як у міськрайсуді обрали міру запобіжного заходу водієві у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 402 тис. грн.

– Гроші внесли на казначейський рахунок приблизно через тиждень після самої ДТП,– зазначив адвокат підозрюваного водія Віктор Карчевський.

Сам кермувальник говорить, що головне, чого хоче – це зустрітись з родичами загиблих хлопців, вимолювати в них пробачення і допомогти фінансово. А щодо покарання за смертельну ДТП, каже: нехай все буде по закону, передають Тернополяни.

– Як батьки і рідні цих дітей колись знайдуть сили мене простити…, – сказав журналістам підозрюваний у суді. Його очі були повними сліз. – Я сам батько 4 дітей. Прошу Бога, аби дав їм сили це горе пережити. Я волів би там лишитись замість тих дітей.

У мережі люди неабияк підтримують водія автобуса. Пишуть, що добре знають чоловіка як порядку людину і уважного кермувальника, та навіть були готові скинутись грошима, аби він той зміг вийти під заставу.

Адвокат каже, що його клієнт не намагається уникнути відповідальності.

– Він нічого не хоче оскаржувати, спростовувати, шукати виходи, щоб послабити відповідальність. У мене чималий досвід у такій роботі, і зазвичай клієнти шукають шляхи, як уникнути відповідальності. Тут інше. Він каже, що відповідатиме за законом за все, – розповів Віктор Карчевський.

Щодо причин аварії, адвокат припускає, що її могла спричинити мокра обочина. Ймовірно, автобус потрапив задніми колесами на болото і його понесло, однак остаточний висновок буде за слідством.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 19 лютого на території Микулинецької громади. У селі Стара Брикуля перекинувся автобус Neoplan, який здійснював нерегулярні перевезення з Буковелю в Тернопіль.

Жахлива автопригода забрала життя трьох тернопільських студентів – Олега Рачука, Мар’яна Мисака та Олега Максиміва.

За попередньою інформацією, водій автобуса на слизькій дорозі не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і там перекинувся. Про це повідомив речник головного управління Нацполіції в області Сергій Крета.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Що відомо про водія

Андрій Петрович О. – і водій, і підприємець. Народився 29 листопада 1968 року у Тернополі. У нього є дружина, 4 повнолітніх дітей та старенька мама, яка хворіє. Проживає у Тернополі, на “Східному”.

Автобус, на якому група поверталась в той фатальний вечір, належить йому за правом власності. У чоловіка понад 30 років водійського стажу, 25 років за кермом автобуса. Донедавна жодного ДТП, жодного “криміналу” чи порушення правил. А ще – стоси грамот за бездоганну роботу та подяк. Саме він надавав автобус та евакуював в час війни понад 2 тисячі осіб із Бахмута, Харкова, Запоріжжя, Києва та Херсонщини.