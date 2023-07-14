Двох людей бригада екстреної медичної допомоги 13 липня о 8:20 госпіталізувала до лікарні. Водій та його пасажирка отримали ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про травмованих на лінію “102” повідомив лікар. На місце події виїжджали працівники поліції. У ході перевірки стало відомо, що чоловікові 1958 року народження, який керував автомобілем “ВАЗ 2106”, погіршилося самопочуття. У результаті цього, він виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в бетонну огорожу житлового будинку у Збаражі.

Водія госпіталізували, а пасажирку після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.