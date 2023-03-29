28 березня дорожньо-транспортна пригода трапилася в місті Копичинці, на вулиці Шевченка.

Як розповіли у ДСНС, в автомобілі перебував травмований водій, який виявився затиснутим в салоні понівеченого транспортного засобу. На допомогу людині до місця події негайно вирушили рятувальники. Бійці ДСНС провели деблокування та порятунок водія, якого в стані свідомості було передано працівникам екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків ДТП залучались співробітники 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону.

Обставини виникнення надзвичайної події встановлюються.