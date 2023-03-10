Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини.

4-го березня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сєверне Донецької області, під час артилерійського обстрілу, загинув житель села Городок, Руслан Васильович Макух.

Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Світла і Вічна пам’ять Герою!”.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.