На перехресті у Тернополі не розминулися два автомобілі. Аварія трапилася 13 квітня на вулиці Морозенка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка автомобіля Ford c-max порушила правила виїзду на перехрестя, не пропустила автомобіль, які там рухалися і допустила зіткнення з транспортним засобом марки Opel Zafira. У результаті удару тілесні ушкодження отримав малолітній пасажир з Opel.

Для перевірки на вміст алкоголю у водіїв взяли зразки крові. Триває слідство.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.