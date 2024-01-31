Адаптуватися до мирного життя та знайти своє місце на ринку праці допомагають учасникам бойових дій у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Ветерани можуть заснувати власну справу або пройти безкоштовне професійне навчання. Які програми діють для підтримки учасників бойових дій та скільки людей вже скористалися послугами центру зайнятості під час брифінгу у Тернопільській обласній військовій адміністрації розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький.

– Із середини 2022 року діє урядова програма «єРобота», – каже посадовець. – Державна служба зайнятості супроводжує реалізацію урядового проекту за напрямками «Власна справа» і «Грант для ветеранів і їх подружжя». За умови отримання гранту від 50 до 150 тисяч гривень потрібно створити 1 робоче місце, від 150 до 250 тисяч – два робочі місця. В області вісім учасників бойових дій та двоє членів сімей вже скористалися грантами до 1 мільйона гривень за напрямком «Грант для ветеранів та їх подружжя». Більшість з них діють у сфері приготування їжі і створять 20 робочих місць. Залежно від суми гранту учасники бойових дій можуть отримати до 250 тисяч гривень за 1 робоче місце, сім’ї – від 250 до 500 тисяч за 2 робочі місця, до 1 мільйона за 4 робочі місця в тому числі два – для учасників бойових дій. Але в цьому випадку частка власних коштів має становити 30%. Гроші за цими програмами не оподатковуються, тому закликаємо ветеранів брати у них участь.

Минулого року, за словами Миколи Городецького, послугами центру зайнятості скористалися більше 300 учасників бойових дій. З них 36 були особами з інвалідністю. Вдалося працевлаштувати більше 50 осіб. За умовами компенсації роботодавцям фактичних витрат на оплату парці працевлаштовані троє ветеранів. Професійне навчання пройшли п’ятеро: троє підвищили кваліфікацію шляхом стажування у роботодавців, двоє підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення. Брали участь у суспільно-корисних роботах шестеро: п’ятеро з підтримання готовності укриттів, одна особа – з допомоги сім’ям учасників бойових дій. Участь також у громадських роботах брали троє ветеранів – виконували роботи з благоустрою територій. Ваучерами на навчання скористалися 5 осіб: двоє навчалися за професіями тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва і машиніст-кочегар котельні. Двоє здобувають вищу освіту за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Будівництво і цивільна інженерія».