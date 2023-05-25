СЕО GT Group (Газтрон Україна) Владислав Колодяжний назвав кроки, які допоможуть Україні досягти енергонезалежності від рф

Кабмін України нещодавно заборонив імпорт палива російського походження. Газ, нафта та інші види пального увійшли до списку продукції, яку не можна ввозити до нашої країни. Цю новину прокоментував голова компанії GT Group Владислав Колодяжний. На його думку, це рішення стало першою перемогою України в енергетичній війні й поклало початок до незалежності національного паливного ринку.

Підприємець довгий час вважав проблемою те, що на наш ринок надходив російський газ. Ринкові відносини з країною-агресором неприпустимі, але паливо, яке було виготовлено у росії, продовжувало потрапляти до нашої держави навіть після повномасштабного вторгнення. За оцінками GT Group, у 2022 році приблизно п’ята частина від загального імпорту скрапленого газу припадала саме на російський продукт (понад 140 000 тонн). Його перевозили як ресурс невизначеного походження за зниженою вартістю, а альтернативні шляхи надходження були невигідними. Але завдяки змінам у законодавстві потік будь-яких типів палива з рф повинен зупинитися.

У своїй публікації у Facebook Владислав Колодяжний написав – «Це перший крок до диверсифікації ринку зрідженого газу та сприяння енергонезалежності України». Він також додав, що попереду залишилося багато роботи й запропонував шлях, який допоможе досягти мети якомога швидше.

Йдеться про певний алгоритм кроків, першим з яких буде розширення переліку санаційних товарів і повна заборона на їхнє ввезення не тільки з росії, а й з країн, які допомагають агресору. Через це потрібно покращити процедуру перевірки палива. Експерт наголошує на тому, що треба не лише визначати виробника через сертифікати, а й відстежувати весь його шлях через треті країни. Завдяки цьому можна буде виключити ситуації, коли російський газ змішується з іншими продуктами, а потім перепродається як європейський або продукт невизначеного походження.

Слідкувати за виконанням цих вимог, оцінювати їхню ефективність і знаходити можливі загрози повинна буде спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники енергетичної митниці, паливного ринку тощо.

На другому етапі ми повинні створити та розвивати інфраструктуру для завантаження та зберігання газу, продовжує Владислав Колодяжний. Голова GT Group пропонує почати з будівництва європейської залізничної колії й переходу на стандарти європейських країн, щоб отримати доступ до західних мереж. Потім потрібно обрати модель оподаткування на ринку нафтопродуктів. Це повинно відбуватися згідно з законами ЄС, щоб інфраструктурні проекти України були привабливими для інвесторів.

Третій крок – спрощення процедури отримання ліцензії на зберігання та виготовлення палива, а також перехід до фінансових методів контролю та стимулювання, як у Польщі. У цій країні отримати ліцензію просто, але її вартість досить висока. Такий відхід здається бізнесмену найкращим, оскільки він зменшує можливості для корупційних схем. Звичайно, це не весь перелік дій, які підуть на користь українському ринку. Але Владислав Колодяжний підкреслює, що зробити їх вкрай важливо, оскільки одна лише заборона на імпорт не дасть очікуваного результату. Реагувати на виклики потрібно одразу – від цього залежить стабільність і розвиток вітчизняного енергетичного сектору.