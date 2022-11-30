Підприємці, які не розібрали свої літні майданчики мають зробити це до 10 грудня. В іншому випадку постійнодіюча робоча група демонтує їх примусово.

Наразі йдеться про необхідність забрати сім тимчасових споруд у різних частинах містах. Рішення «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування» прийняли на засіданні виконкому 30 листопада.

Заступниця міського голови Вікторія Остапчук повідомила, що демонтувати мають літні майданчики: біля кав’ярні «Карма Кава» на вуоиці Петра Конашевича Сагайдачного, 13; біля закладу ресторанного господарства «Паляниця» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 2; біля магазину «Тайстра» на вулиці Патріарха Йосифа Сліпого,1; біля кав’ярні «Daili dose Coffe» на площі Героїв Євромайдану, 6; біля закладу ресторанного господарства «Бункермуз» на бульварі Тараса Шевченка, 1; біля закладу громадського харчування «Стоун Вуд» на проспекті Степана Бандери, 11-Б, а також автопричіп для приготування м’ясних виробів «Texac BBQ» на вулиці 15 Квітня, 5-А біля ТЦ «Райцентр».

Відповідно до «Положенням про розміщення та порядок облаштування об’єктів літньої торгівлі в м. Тернополі» літні майданчики їхні власники можуть розгортати з 15 квітня до 31 жовтня. Після закінчення вказаного періоду суб’єкт господарювання упродовж десяти днів розбирає об’єкт літньої торгівлі та приводить територію до належного стану. Утім, тернопільські підприємці постійно порушують ці вимоги. І щороку на виконкомі у листопаді-грудні приймають рішення про демонтаж тимчасових споруд. Примусовий демонтаж відбувається за участі поліцейських, а демонтовані споруди власникам повертають після компенсації вартості виконаних робіт, транспортування та зберігання.