Підприємці з Тернополя та деяких районів сьомого лютого пікетували Тернопільську облдержадміністрацію. Таким чином вони підтримали всеукраїнську акцію протесту, яка цього дня пройшла ще у 20 областях.

Основна мета такої акції – дати зрозуміти вищим органам влади, що підприємці готові відстоювати своє право на працю в рідній державі та передати урядовцям прийняту підприємцями резолюцію.

– Після виступу президента першого лютого, ми зрозуміли, що нас показують, як проплачених, політично заангажованих людей, які не сплачують податки, – каже Наталія Шоломейчук, – співорганізатор акції протесту. – Тому ми вирішили показати в кожній області, що ми реальні люди, яких влада ламає цим своїм законодавством, в спину виштовхує закордон, заставляє закрити справу свого життя. Цю акцію організувала коаліція об’єднаних підприємців. Ми є частиною великого руху і великого супротиву, який йде хвилею по Україні. За 30 років незалежності підприємці завжди боролися за виживання, не відступимо і тепер. 2,5 роки боротьби проти драконівських законів, космічних штрафів, а тепер ще тарифи, які «добивають» кожного українця. Ми хочемо справедливого відношення. Те що є зараз – це геноцид не тільки нас, а всього українського народу. Вимагаємо, щоб влада почула нас, і був прийнятий хоча б один із семи готових законопроектів, які б спростили життя фізичним особам-підприємцям.

Підтримати підприємців вийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він зауважив, що депутатський корпус завжди підтримував виборців, тернополян, підприємців, які сплачують податки і наповнюють бюджет. А звернення підприємців депутати готові розглянути та підтримати на черговій сесії облради.