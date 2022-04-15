Присутність людей на Пасхальних богослужіннях необхідно мінімізувати.

Про це зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Також служби заборонено проводити під час комендантської години.

Комендантська година на Тернопільщині тепер триватиме з 23.00 до 5.00. Досі комендантська година в області розпочиналася о 22-й і завершувалася о 6-й.

«Сьогодні на раді оборони буде прийняте рішення про комендантську годину, яка триватиме з 23.00 до 5.00. Це важливе рішення, яке вже прийнято. Рада церков об’єднана як ніколи. Представники всіх конфесій одностайно підтримують Україну та перемогу. Всі готові зробити все для того, щоб ця перемога була якнайшвидшою. В основі цінностей у нас – людина. Захист людини – у пріоритеті над усім», – зазначив Володимир Труш.

У випадку повітряної тривоги всі парафіяни повинні переходити в укриття. Правоохоронці радять мінімізувати фізичну присутність людей у храмах для безпеки людей.