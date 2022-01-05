Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського відділення поліції від 21-річного жителя села Ігровиця. У нього з лікарняної палати викрали гаманець, в якому знаходилося 5 000 гривень та документи.

Поліцейські з’ясували, що чоловік перебував на лікуванні в одному із медичних закладів. Особисті речі він зберігав у тумбочці. Зникнення грошей та документів виявив підвечір.

Оперативники встановили, що до протиправного причетний один із пацієнтів лікарні – 44-річний житель Тернополя. Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був раніше судимий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

Аби вберегтися від подібних крадіжок, не варто залишати свої речі без нагляду. Гроші, документи краще забирати з собою. У будь-яких випадках проявляйте пильність та обережність.