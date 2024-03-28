Військовий і підліток загинули у жахливій ДТП на трасі “Тернопіль – Хмельницький”. ФОТО

Аварія сталася неподалік села Малашівці Хмельницького району.

На Хмельниччині в ДТП з вантажівкою загинули двоє людей. Аварія сталася близько 18:45 26 березня неподалік села Малашівці Гвардійської громади. На дорозі Тернопіль – Хмельницький не розминулися вантажний автомобіль MAN та пікап Mitsubishi L 200, повідомили ZAXID.NET в поліції.

За 20 кілометрів від Хмельницького на трасі не розминулися легковий автомобіль Mitsubishi L 200 і вантажівка компанії «Екосфера». В пікапі, попередньо, перебував 19-річний військовослужбовець та 15-річний хлопець, які загинули на місці, повідомили в поліції Хмельниччини. Обоє загиблих – жителі Хмельницького району. Вантажівкою керував 39-річний житель Вінницької області.

Поліцейські встановили, що 19-річний водій пікапа виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з фурою. Удар був дуже сильний, вантажівка зчавила легкове авто і наїхала на нього зверху. Багажник пікапа відірвало, також вирвало шасі з колесами Mitsubishi L 200.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох людей). Справу передали на розслідування в Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.