Війна забрала ще одне життя: помер 59-річний захисник з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя міста Борщів.

22 травня у Коростишеві Житомирської області помер військовослужбовець Михайло Петрович Марцінів. Чоловікові було 59 років.

Про важку втрату повідомили у Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

“Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні центру.