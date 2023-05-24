Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя міста Борщів.
22 травня у Коростишеві Житомирської області помер військовослужбовець Михайло Петрович Марцінів. Чоловікові було 59 років.
Про важку втрату повідомили у Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.
“Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!
Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні центру.