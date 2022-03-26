Війна паліїв не зупиняє: на Тернопільщині за добу сталося пів сотні пожеж в екосистемах

Майже півсотні пожеж в екосистемах сталося минулої доби на Тернопільщині.

Як повідомили у ДСНС області, призводить до таких пожеж спалювання природних залишків. Попри воєнний стан, паліїв не меншає.

У період воєнного стану рятувальники працюють у посиленому режимі. А пожежі через спалювання природних залишків додають роботи. Порушників весняної пори більшає. Наразі таку діяльність у краї можуть прирівняти до диверсії. «На жаль, пожеж в екосистемах зараз дуже багато. Для ліквідації таких пожеж залучається значна кількість рятувальників. Також залучається багато інших ресурсів, техніки. На жаль, тенденції щодо кількості таких пожеж теж негативні. Як тільки приходить тепла сонячна погода, люди масово починають спалювати природні залишки, це часто призводить до пожеж. Не стала винятком і ця весна, коли в країні триває воєнний стан», – зазначила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Загальна площа, яку охопили пожежі сухої трави минулої доби на Тернопільщині, сягала близько півсотні гектарів. Кожен виїзд обходився рятувальникам у десятки тисяч гривень.