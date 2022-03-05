У родини поліцейських Тернопільщини сталася визначна подія.

Начальник Тернопільського відділення поліції №1 Сергій Гаврилюк одружився. Його обраниця – майор поліції, старший психолог сектору психологічного забезпечення ГУНП в Тернопільській області Тетяна Кузьменко.

Пара уже багато років разом. Виховують сина, але лише зараз вирішили узаконити свої стосунки та створити справжню, міцну українську сім’ю.

“Вітаємо молодят та бажаємо МИРУ, здоров’я й безхмарного неба! Любов, взаємоповага та взаємопідтримка – запорука нашої перемоги!”, – зазначають в Головному управлінні Національної поліції.