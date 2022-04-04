Культурні заклади Тернополя з 24 призупинили свою мистецьку діяльність для відвідувачі. Та робота в них не зупинялася. Актори, співаки, музиканти і танцівники, а також інші працівники взялися за те, що наразі стало більш актуальним.

– З 24 лютого творче життя Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка перетворилося у злагоджений механізм допомоги ЗСУ та Україні, – розповіли у закладі. – У Тероборону офіційно прийняли на службу заслуженого артиста України Сергія Андрушка. Чоловіки- актори стали волонтерами, працюють в логістичних центрах, де формують гуманітарну допомогу. У художньо-декоративному цеху актриси з родинами та студентами Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського плетуть маскувальні сітки, жінки ліплять вареники, готують голубці, млинці, енергетичні батончики. У перші дні війни театр надавав прихисток для сімей театралів, які виїжджали із зони бойових дій. Кравецький цех задіяний у пошитті балаклав, вістюлок для взуття і натільної білизни. Виготовляються аудіо матеріали для громадянської оборони на гучномовці «Вуличного Радіо» міста.

Разом з тим театри і філармонія продовжували і мистецьку діяльність. Так, артисти обласної філармонії виступили на Театральному майдані з благодійним концертом. Таким чином збирали кошти для ЗСУ та закупівлю тепловізора для колеги – артиста камерного оркестру Марка Вербовецького. А в кінці березня у філармонії реалізували арт-проект «Мистецтво нескорених». Академічний камерний хор «Brevis» Тернопільської обласної філармонії, студенти і випускники Тернопільського фахового музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, артисти з Києва та Харкова спільно виконали пісню «Червона калина». Диригував зведеним колективом художній керівник та головний диригент академічного камерного хору імені В’ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії Андрій Сиротенко.

Актори лялькового у Міжнародний день театру зіграли для дітей, які переїхали до Тернополя із місць бойових дій, казку-комедію «Веселе мишеня». А в драмтеатрі головний режисер, народний артист України Олег Мосійчук завершив роботу над п’єсою «Голгофа», що присвячена 130-й річниці з Дня народження Кардинала УГКЦ Йосифа Сліпого. Інші прем’єри, які планували показати до Міжнародного дня театру тимчасово відкладені, але триває репетиційний процес. Як відзначають у закладі, театр працює, як злагоджений механізм, – кожен на своєму фронті.