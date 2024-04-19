Вісім згортків з наркотиками виявили у неповнолітнього: йому “світить” п’ять років тюрми

Неповнолітній зберігав при собі 8 згортків із речовиною, візуально схожою на канабіс.

На лінію «102» Бучацького відділення поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що студент одного із навчальних закладів має при собі наркотики. На місце події виїжджали правоохоронці.

Під час поверхневої перевірки у 16-річного хлопця виявили та вилучили 8 згортків із речовиною, схожою на канабіс. Зі слів молодика, наркотики він придбав в інтернеті. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Згортки направили для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років.