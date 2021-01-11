Дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова вперше стане мамою. Про це вона повідомила, оприлюднивши зворушливі світлини зі співаком, на яких видно її округлий вагітний животик.

Подружжя відомого українського співака Віктора Павліка та його молодої дружини Катерини Реп’яхової очікує на народження дитини. Про це сповістила жінка артиста на особистій сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

“Новий етап нашого життя. Це щастя. Це безкінечна любов”, – написала Катерина Реп’яхова під фото. Вона оприлюднила серію кадрів, де демонструє округлий живіт. Молода дружина Віктора Павліка стане матусею вперше, а для співака дитина буде четвертою. У нього є син Олександр від першої дружини Лідії та дочка Христина, від другого шлюбу зі Світланою. Нагадаємо, що влітку від 2-річної боротьби з раком помер син Віктора Павло.

Катерина Реп’яхова та Віктор Павлік, незважаючи на пандемію коронавірусу, узаконили стосунки 29 травня 2020 року.

Катерина Реп’яхова знялась з чоловіком у зворушливій фотосесії. Для неї дівчина обрала розкішну синю та червону сукні зі світлим принтом. Появ вдало підкреслював округлий живіт Катерини. Поруч з коханою стояв Віктор Павлік. Він тримав її за руку, а на іншому фото сидів на кріслі. Дружина ніжно його обійняла, другою рукою тримаючись за животик.

Катя Реп’яхова розпустила біляве волосся та накрутила його в голлівудські локони. Її легкий образ завершував макіяж: дружина співака підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.