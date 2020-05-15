Днями Тернопільщину відвідала заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Вона позитивно оцінила роботу закладів охорони здоров’я краю та наявну матеріально-технічну базу.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Мені та депутатському корпусу Тернопільської обласної ради приємно, що заступниця очільника МОЗу Ірина Микичак позитивно оцінила роботу медзакладів та матеріально технічну базу. Вона особливо відзначила «Тернопільську університетську лікарню» та обласне інфекційне відділення. Результати візиту Ірини Микичак показали, що наша робота за останніх 4,5 роки була недаремною. За цей час в галузь охорони здоров’я Тернопільщини вкладено понад пів мільярда гривень. Ці кошти спрацювали після проведення правильних реформ, прийнятих попереднім скликанням Верховної Ради й президентом. Децентралізація дала можливість органам місцевого самоврядування наповнювати свої бюджети та впливати на розвиток певних галузей, – пояснив Віктор Овчарук.

Голова Тернопільської облради також підкреслив, що реформа первинної ланки медичної допомоги дала позитивні результати. Однак, на жаль, від реформи вторинної ланки, яку тільки розпочинають впроваджувати, такого успіху не варто чекати.

– Для реалізації кожної реформи потрібні ресурси. Під час реформування первинної ланки їх надали, а тому сьогодні результати говорять самі за себе. Лікарі первинної меддопомоги отримали гідні заробітні плати, автомобілі, відповідну матеріально-технічну базу. Те саме планувалося і з реформою вторинної ланки або стаціонарної допомоги. Ми очікували, що спочатку отримаємо ресурси для створення необхідних умов, аби медики могли надавати якісні та доступні послуги. На жаль, не склалося. Дефіцит державного бюджету сьогодні не дає можливості цього зробити. Реформа вторинної ланки приречена на невиконання, – резюмував Віктор Овчарук.