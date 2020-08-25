Ця дорога є одним з 92 об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090.

Вартість будівництва всіх об’єктів складає 470 550,700 тис. грн.. Ще 2 000,000 тис. грн. – кошти на проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів.

Станом на 19 серпня завершено виконання робіт з поточного середнього ремонту на чотирьох об’єктах. 5 об’єктів перебувають у процесі ремонту, в тому числі автомобільна дорога місцевого значення С201505 Мишковичі – Скоморохи на ділянці км 0+000-км 9+764 (окремими ділянками). Проектно-кошторисною документацією передбачено поточний ремонт 1,5 км. цієї дороги. Переможцем тендеру на будівництво об’єктаобрано ТОВ «Техно-Буд-Центр».

– Стан і термін експлуатації автомобільних доріг області безпосередньо залежить від якості їх будівництва. З метою оптимального використання ресурсів та контролю над процесом здійснення ремонтних робіт в Тернопільській обласній раді створено робочу групу , яка вивчатиме якість виконаних робіт на об’єктах будівництва реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Тернопільської області, а також об’єктів, які фінансуються Державним фондом регіонального розвитку відповідно до державних будівельних норм і стандартів.

Сьогодні ми проінспектували виконання робіт на ділянці автомобільної дороги місцевого значення С201505 Мишковичі – Скоморохи. Роботи на відрізку протяжністю 863 м вже завершено: здійснено укріплення узбіч та улаштування усіх необхідних шарів. Будівництво триватиме і надалі, – прокоментував голова обласної ради Віктор Овчарук.